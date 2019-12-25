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Красноярская прокуратура проверит данные о масляных пятнах на Енисее
Сегодня, 10:16
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lesjasap

Красноярская прокуратура проверит данные о масляных пятнах на Енисее

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На место инцидента выехал природоохранный прокурор.

Красноярская природоохранная прокуратура проверит данные о масляных пятнах на Енисее. Специалисты изучат состояние водоема после ролика, распространенного в социальных сетях. На видео заметно, что на реке появилась странная пленка, напоминающая разлив нефтепродуктов. Ее заметили местные жители недавно.

Красноярская природоохранная прокуратура по информации, опубликованной в социальных сетях о появлении масляных пятен на реке Енисей, организовала проверку

пресс-служба прокуратуры по региону

В надзорном ведомстве объяснили, что пятна на реке зафиксированы в пределах улицы Северных проезд в Красноярске. Сейчас на место происшествия выехал природоохранный прокурор.

По делу о пожаре в Красноярске задержали двух человек.

Фото: Telegram/Борус

Теги: енисей, красноярск, красноярский край, мясляные пятна, прокуратура, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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