Красноярская прокуратура проверит данные о масляных пятнах на Енисее

На место инцидента выехал природоохранный прокурор.

Красноярская природоохранная прокуратура проверит данные о масляных пятнах на Енисее. Специалисты изучат состояние водоема после ролика, распространенного в социальных сетях. На видео заметно, что на реке появилась странная пленка, напоминающая разлив нефтепродуктов. Ее заметили местные жители недавно.

Красноярская природоохранная прокуратура по информации, опубликованной в социальных сетях о появлении масляных пятен на реке Енисей, организовала проверку пресс-служба прокуратуры по региону

В надзорном ведомстве объяснили, что пятна на реке зафиксированы в пределах улицы Северных проезд в Красноярске. Сейчас на место происшествия выехал природоохранный прокурор.

По делу о пожаре в Красноярске задержали двух человек.

Фото: Telegram/Борус