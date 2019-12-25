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В Красноярске число случаев отравления некачественной водой превысило 50
Сегодня, 11:03
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lesjasap

В Красноярске число случаев отравления некачественной водой превысило 50

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В Роспотребнадзоре уточнили статистику по пострадавшим.

В Красноярске число случаев отравления некачественной водой превысило 50. Об этом говорится в сообщении регионального управления Роспотребнадзора. Чиновники уточнили, что речь идет об инциденте с холодной водой, который произошел в микрорайоне Студгородок. На данный момент количество пострадавших составляет 53 местных жителя.

По состоянию на 02.02.2021 года среди жителей Октябрьского района г. Красноярска зарегистрировано 53 случая острой кишечной инфекции, из них обратились за медицинской помощью 27 человек, активно выявлены 26 человек

пресс-служба Роспотребнадзора по Красноярскому краю

Напомним, что водоснабжение в микрорайоне, в котором выявлены отравления, осуществляет компании "Краском". Специалисты заявили о том, что им известны только 27 случаев отравления.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ превышена в 14 регионах.

Фото: Pixabay.com

Теги: красноярск, красноярский край, отравление, питьевая вода, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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