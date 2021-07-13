Красносельское шоссе ремонтируют в ночном режиме

Дорожные службы ремонтируют трассы Ленобласти по ночам, чтобы не создавать заторы днем.

В ночь с 12 на 13 июля на Красносельском шоссе в Гатчинском районе Ленинградской области "Ленавтодор" продолжил вести ремонтные работы по укладке выравнивающего слоя полотна. Ночной режим был запущен в тестовом режиме для разгрузки дороги в дневное время и предотвращения появления заторов. При успешном выполнении поставленных задач опыт будет применяться и далее - как и в случае с Гостилицким шоссе.

Ночные работы также способствуют скорейшему выполнению задач с опережением графика: участок от КАДа до Гостилиц предполагается сдать в эксплуатацию на год раньше. Раньше срока закончатся работы и на участке трассы Толмачево - Нарва в Лужском районе.

В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в 2021 году планируется отремонтировать 110 километров областных автодорог.