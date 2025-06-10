Красносельско-Калининская линия петербургского метро будет включать 18 новых станций метро

Сейчас на подземных участках работают четыре тоннелепроходческих комплекса, два из которых изготовлены на Обуховском заводе.

Новые участки Невско-Василеостровской линии петербургского метро планируется запустить в эксплуатацию в 2028-2029 годах. Об этом сообщил председатель Комитета по строительству Игорь Креславский в эфире телеканала "Санкт-Петербург", отметил портал "Строительный Петербург".

Вместе с продолжением "зелёной" линии активно идёт строительство Красносельско-Калининской ветки. Сейчас на подземных участках работают четыре тоннелепроходческих комплекса, два из которых изготовлены на Обуховском заводе. Это позволит ускорить темпы работ и завершить строительство станций "Путиловская" и "Юго-Западная" уже в этом году.

Красносельско-Калининская линия будет включать 18 новых станций метро. Мы уже строим "Броневую", "Заставскую", "Каретную", дальше линия дойдёт до Ручьёв. Игорь Креславский, председатель Комитета по строительству

Развитие метро входит в число ключевых направлений в рамках городской программы. До 2030 года в Петербурге планируется открыть 10 новых станций.

Фото: Piter.tv