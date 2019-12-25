Краснодарский край подвергся одной из самых массированных атак ВСУ

Власти проведут оценку материального ущерба после воздушной атаки дронами ВСУ.

На территории Краснодарского края шесть человек пострадали в результате массированной атаки со стороны Вооруженных сил Украины по российскому региону. Соответствующее заявление через социальные сети сделал местный губернатор Вениамин Кондратьев. Чиновник уточнил, что противнику удалось повредить не менее 20 зданий. В темное время суток экстренные службы локализировали возгорание, возникшее из-за атаки БПЛА на крыше многоэтажного дома в Туапсе. Глава округа Сергей Бойко уточнил в собственном Telegram-канале, что площадь пожара составила 100 квадратных метров. Власти региона заметили, что незначительные ранения от осколков получил охранник близлежащего учреждения. В настоящее время сотруднику оказана первая помощь. В дальнейшем от госпитализации мужчина отказался.

Ночью Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак киевского режима. Ранения получили 6 жителей края, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах. Угроза атаки продолжает действовать. Вениамин Кондратьев, глава региона

Уточняется, что в городе Новороссийске в результате атак дронов армии киевского режима повреждены семь многоквартирных и не менее семи частных домов. Там пострадавшими считаются четверо местных жителей. Им оказывается медицинская помощь в больнице. Глава Андрей Кравченко указал через Telegram-канал, что пациенты были ранены в легкой и средней степени тяжести. На текущий момент в пункте временного размещения остаются два человека. В результате падения обломков БПЛА местами зафиксированы возгорания. Их удалось оперативно ликвидировать. В селе Кабардинка поврежденными оказались несколько частных домов, один человек был госпитализирован.

Губернатор Кубани уволил своего зама из-за срыва сроков строительства.

Фото: Piter.tv