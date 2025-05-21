Губернатор Кубани уволил своего зама из-за срыва сроков строительства

Вениамин Кондратьев заметил, что чиновник, не показывающий результатов, не должен находиться на должности.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уволил своего заместителя Александра Нестеренко из-за срывов сроков по строительству. Соответствующее заявление глава российского региона сделал через собственный Telegram-канал. Чиновник заметил, что из 149 социальных объектов больше половины идут со значительным отставанием от ранее запланированного графика.

С уважением отношусь к Александру Нестеренко, но человек, не показывающий результатов, не может продолжать работу на таком ответственном посту. Вениамин Кондратьев, глава региона

Глава региона пояснил, что он предложил Александру Нестеренко покинуть занимаемый должностной пост. Эксперт курировал строительную сферу. Вениамин Кондратьев добавил, что после недавней ситуации с поликлиникой в Курганинске, когда на территории фиксируется отставание от срока сдачи объекта на целых восемь месяцев, местная администрация провела совещание по строительству всех социальных объектов в регионе.

Названа причина отставки вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева.

Видео: Официальный Telegram-канал Губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева