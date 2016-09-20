Красников: РАН вводит новые индикаторы для оценки эффективности исследований

В академии изучают программу до 2030 года в связи с новыми приоритетами страны.

Президент Российской академии наук Геннадий Красников отметил, что РАН вводит новые индикаторы для оценки эффективности проводимых фундаментальных исследований. Соответствующее заявление эксперт сделал в ходе рабочей встречи с председателем правительства Михаилом Мишустиным в Москве. Он добавил, что сохранятся и прежние критерии, связанные с "публикационной активностью". Следует добавить показатели, связанные с востребованостью результатов работы высокотехнологическими предприятиями и промышленными компаниями.

К сожалению, основные параметры там стояли: публикационная активность и еще, чтобы до 75% было с иностранными партнерами. Конечно, сегодня другие времена, мы очень аккуратно подходим, не отменяя этих параметров. Геннадий Красников, глава РАН

В настоящее время руководство РАН очень пересматривает программу до 2030 года, уделяя внимание на задачи, направленные на достижения технологического суверенитета государства, аддитивные технологии, новые материалы, электронное машиностроение и электронику.

Глава РАН назвал главной задачей Академии внедрение научных разработок в производство.

Фото и видео: Правительство России

