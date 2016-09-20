Глава РАН назвал главной задачей Академии внедрение научных разработок в производство

Геннадий Красников рассказал об обновлении института научной экспертизы.

Глава РАН (Российской академии наук) Геннадий Красников назвал главной задачей для РАН ускоренное внедрение отечественных научных разработок в производство. Соответствующее заявление специалист сделал в ходе раьочей встречи с председателем правительства Михаилом Мишустиным в Москве.

Главная задача, над которой мы сегодня работаем, чтобы как можно больше и быстрее научные исследования были востребованы нашей промышленностью, высокотехнологичными компаниями. Геннадий Красников, глава РАН

Эксперт напомнил премьер-министру страны о том, что РАН будет активно участвовать в преодолении стоящих перед Россией вызовов. В частности, для этого пересматривается роль советов Академии, их значимость в науке должна повышаться. По слова Красникова, следует стать экспертами не только в вопросах формирования фундаментальных исследований, но и специалистам по "дорожным картам" и программам, финансируемых кабмином РФ. В настоящее время в системе работает порядка пяти тысяч человек (в институте научной экспертизы), которые проводят свыше 37 тысяч экспертиз ежегодно.

Мишустин провел встречу с президентом РАН Красниковым.

Фото и видео: Правительство России