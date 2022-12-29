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Мишустин провел встречу с президентом РАН Красниковым

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Он отметил важность развития направлений науки, помогающих достичь технологического и экономического суверенитета.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел встречу с президентом РАН Геннадием Красниковым. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

Мишустин отметил важность развития направлений науки, помогающих достичь технологического и экономического суверенитета в условиях санкционного давления. Красников сообщил, что РАН стремится стать частью осударственной системы принятия решений. По его словам, в год пять тысяч экспертов проводят более 37 тысяч экспертиз.

Ранее Мишустин призвал усилить независимость металлургической промышленности.

Видео: Правительство России

Теги: геннадий красников, михаил мишустин, премьер-министр россии, ран
Категории: Лента новостей, Новости России,

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