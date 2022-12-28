Мишустин призвал усилить независимость металлургической промышленности

Глава кабмина РФ назвал приоритетные задачи в отрасли.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин призвал коллег из правительства усилить независимость металлургической промышленности. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления на заседании кабинета министров, посвященного экономическим вопросам. По словам эксперта, стратегия развития данной отрасли учитывает все макроэкономические изменения и изменения на других мировых рынках черных и цветных металлов. По словам председателя кабмина, стране важно усилить собственную независимость в плане сырья, его переработки, оборудования и технологий, расширению рынка сбыта как продукции, так и услуг.

Долгосрочный план действий в этой значимой для страны сфере был разработан по поручению главы государства, он носит комплексный характер, учитывает все произошедшие изменения. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник дал поручение подготовить перечень приоритетных инвестиционных проектов в сфере металлургии.

Мишустин заявил о планах удвоить выпуск автомобилей в ближайшие два года.

Фото и видео: Правительство России