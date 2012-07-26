Мишустин заявил о планах удвоить выпуск автомобилей в ближайшие два года

Глава кабмина РФ рассказал о работе по отраслевым исследованиям.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин заявил о планах властей страны удвоить выпуск автомобилей в ближайшие два года (до 2035 года). Соответствующей информацией чиновник поделился во время выступления на заседании кабинета министров, посвященном экономическим вопросам. Эксперт пояснил, что перед коллегами стоят задачи по насыщению внутреннего рынка транспорта, обеспечению достаточного предложения по легковым и грузовым автомобилям. Ранее об этом упоминал президент Владимиру Путин.

Следующий вопрос касается еще одной долговременной стратегии развития автомобильной промышленности. Она охватывает более чем десятилетний период до 2035 года и предполагает удвоение выпуска автомашин уже в ближайшие два-три года. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Руководитель кабмина РФ подчеркнул, что активные усилия будут направлены проведение научных исследований, разработок и организацию производства в нашей стране компонентов и систем для автомобилей. Развитие отрасли поможет продвижению вперед смежным направлениям в металлургии, металлобработке, химии, электротехники, информационны технологиям и программному обеспечению.

Мишустин назвал ситуацию на рынке труда стабильной.

Фото и видео: Правительство России