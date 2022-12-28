Мишустин назвал ситуацию на рынке труда стабильной

Глава кабмина РФ рассказал о падении показателей по безработицу.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин назвал ситуацию на рынке труда в стране стабильной. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления на правительственном заседании с коллегами, посвященном экономическим вопросам. Эксперт пояснил, тчто в ноябре 2022 года уровень безработицы в РФ упал до нового исторического минимума в 3,7%.

Это во многом результат работы, которая была проделана совместно с депутатами Госдумы, сенаторами РФ в условиях беспрецедентных санкций. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин: снижение ВВП составило около 2% за 11 месяцев.

Фото и видео: Правительство России