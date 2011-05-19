Вице-премьер РФ рассказал о возможностях ВВП страны.

Российский вице-премьер Андрей Белоусов ожидает динамику ВВП России в 2023 году около нуля. Соответствующее заявление чиновник с делал в эфире телеканала "Россия-24". Гость программы отметил, что официальный прогноз на текущий момент говорит о спаде на чуть менее одного процента. В прогнозе экспертов министерства по экономическому развитию говорится о снижении показателя ВВП на уровне 2,9% в 2022 году и на 0,8% в следующем. За 2024-2025 годы специалисты ожидают рост ВВП на уровне 2,6% в ежегодном формате. Центробанк полагает, что падение ВВП составит в текущем году 3-3,5%, а в 2023 - 1-4%.

Конечно, в следующем году мы 3% не сможем показать, скорее всего, будет ниже. Я думаю, что будет около нуля. Прогноз сейчас у нас примерно минус 1%, чуть меньше. Андрей Белоусов, вице-премьер РФ

Напомним, что в середине декабря Андрей Белоусов говорил о том, что видит возможности ограничить спад показателей экономической системы России 1% в 2023 году.

Белоусов сделал прогноз для российской экономики на 2023 год.

Фото и видео: Одноклассники /Вести Live