Белоусов сделал прогноз для российской экономики на 2023 год

Вице-премьер РФ рассказал о том, что худшие прогнозы МЭР и ЦБ на сбылись.

Российский вице-премьер Андрей Белоусов сделал прогноз для отечественной экономической системы на 2023 год. В эфире телеканала "Россия-24" специалист сообщил о том, что новый год будет для экономики страны более легким, чем текущий 2022 год. Он напомнил о том, что государство столкнулось с бесприцендентным по своему масштабу западным санкционным давлением. В связи с этим российские органы власти ожидали "жетского" финансового сценария в стране. В частности, Центробанк России в апреле говорил о возможном обвале экономики на уровне 8-10 процентов. Прогноз Министерства по экономическому развитию тогда составлял 7,8%. Однако в реальности снижение активности оказывается ниже изначальным планок.

Мы считаем, что 2023 год, если ничего не произойдет, будет, естественно, гораздо легче, чем 2022: мы не видим там каких-то фатальных проблем. Андрей Белоусов, вице-премьер РФ

Белоусов считает, что рост реальной заработной платы в РФ восстанавливается пока медленно.

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