Белоусов считает, что рост реальной заработной платы в РФ восстанавливается пока медленно

Вице-премьер РФ рассказал о проблеме потребительского спроса.

Российский вице-премьер Андрей Белоусов считает, что рост реальной заработной платы в стране восстанавливается пока медленно, поэтому правительство займется решением этой задачи в следующем году. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире телеканале "Россия-24". Эксперт добавил, что одновременно с этой проблемой в РФ "практически свернулось" потребительское кредитование.

У нас очень медленно восстанавливается рост реальной заработной платы. Это, в свою очередь, является оборотной стороной низкого уровня безработицы, платой за высокую занятость является очень медленный рост реальной заработной платы. Андрей Белоусов, вице-премьер РФ

Специалист пояснил, что ранее в стране действовал мощный фактор поддержки такого спроса, однако сейчас он сошел на нет. При этом Андрей Белоусов отметил, что Россия прошла пик спада потребления.

Белоусов: мобилизационной экономики не существует, есть только мобилизационное общество.

Фото и видео: Одноклассники /Вести Live

