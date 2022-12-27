Белоусов: мобилизационной экономики не существует, есть только мобилизационное общество

Вице-премьер РФ оценил очаги давления на экономику страны со стороны властей.

Российский вице-премьер Андрей Белоусов рассказал о том, что мобилизационной экономической системы не существует, так как есть только мобилизационное общество. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире телеканала "Россия-24". Эксперт пояснил, что у руководства и властей страны сейчас есть достаточно рычагов для решения задач, которые стоят перед правительством по поручению президента Владимира Путина. Эксперт пояснил, что стране незачем создавать "мобилизационную экономику"

Просто не получится этого сделать. Но у нас есть достаточно большое количество резервов и рычагов, которые мы можем задействовать, чтобы решить те задачи, которые ставили президент и сама жизнь. У нас - это у правительства и в стране. Андрей Белоусов, вице-премьер РФ

Белоусов: крепкий рубль уже сыграл свою роль для экономики.

Фото и видео: Одноклассники /Вести Live