Белоусов: крепкий рубль уже сыграл свою роль для экономики

Вице-премьер РФ рассказал о проседании доходов.

Российский вице-премьер Андрей Белоусов заявил о том, что крепкий рубль уже сыграл свою роль для экономической системы страны. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире телеканала "Россия-24". Гость эфира пояснил, что для компенсации доходов компаний-экспортеров курс национальной валюты должен варьироваться в пределах 70-80 рублей за американский доллар. Он отметил, что общие доходы также проседают в настоящее время.

Сейчас мы видим, что в условиях, когда у нас падают доходы компаний и экспорт просаживается, экспорт у нас падает, но он у нас не эластичен, если брать нефтяной, тоже неэластичен к курсу в целом.... Нам нужно, хорошо бы иметь курс рубля 70-80 рублей за доллар. Андрей Белоусов, вице-премьер РФ

Напомним, что курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи во вторник 27 декабря по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов снизился на 21,75 копейки и составил 69,07 рубля.

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