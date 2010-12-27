Сценарист студии Marvel хочет добавить нового героя в киновселенную

Персонаж появился в комиксах в 1962 году и был главным противником Халка.

Продюсер и сценарист студии Marvel Кристофер Маркус рассказал, что в киновселенной может появиться новый герой.

Этим героем может стать Красный Халк, у которого есть своя история в комиксах. Персонаж появился в 1962 году и был главным противником Халка. Постепенно Халк и Красный Халк стали союзниками. На роль нового героя режиссер предложил взять актера Уильяма Херта. К тому же Херт уже снимался в Мстителях, где сыграл Таддеуса Росса, генерал-лейтенанта в отставке. Именно Росс отвечал за эксперимент, в ходе которого произошла авария и Брюс Беннер стал Халком.

Кристофер Маркус отметил, что хотел включить Красного Халка в финал "Мстителей", но потом передумал.

В новом проекте студии Marvel сыграет Анджелина Джоли.

Фото: Marvel Comics; Rex