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Анджелина Джоли сыграет в новом проекте студии Marvel

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Актриса прокомментировала свое участие в проекте.

Актриса Анджелина Джоли станет частью вселенной комиксов Marvel. Звезда "Малифесенты" сыграет Тену в ленте под названием "Вечные".

Сюжет картины расскажет о расе суперлюдей, которые будут спасать Землю от разрушителей. Режиссёром фильма стала постановщик фильма "Наездник" Хлоя Чжао. Других подробностей о фильме пока нет.

Я буду работать в десять раз больше, потому что знаю, что значит быть частью кинематографической вселенной Marvel
 – сказала Анджелина Джоли

Ранее мы писали о возвращении Натали Портман в фильме "Тор 4". 

Видео: Ютуб/THE HOLLYWOOD BREAKDOWN TV & Movie Scenes

Теги: marvel, анджелина джоли
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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