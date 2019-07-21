Анджелина Джоли сыграет в новом проекте студии Marvel

Актриса прокомментировала свое участие в проекте.

Актриса Анджелина Джоли станет частью вселенной комиксов Marvel. Звезда "Малифесенты" сыграет Тену в ленте под названием "Вечные".

Сюжет картины расскажет о расе суперлюдей, которые будут спасать Землю от разрушителей. Режиссёром фильма стала постановщик фильма "Наездник" Хлоя Чжао. Других подробностей о фильме пока нет.

Я буду работать в десять раз больше, потому что знаю, что значит быть частью кинематографической вселенной Marvel

– сказала Анджелина Джоли

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Видео: Ютуб/THE HOLLYWOOD BREAKDOWN TV & Movie Scenes