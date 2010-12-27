Натали Портман сыграет богиню грома в "Торе 4"

Премьера фильма "Тор 4" запланирован на 5 ноября 2021 года

Актриса Натали Портман вернется во вселенную Marvel и сыграет в предстоящем фильме о Торе. Об этом стало известно на прошедшем фестивале Сomic Con 2019, где звезда "Леона" появилась с молотом бога грома.

По сюжету новой картины героиня Портман, Джейн Фостер, становится достойной Мьёльнира и принимает на себя роль богини грома.

Я всегда завидовала и хотела получить этот молот",

- сказала Натали Портман.

Премьера фильма "Тор 4" запланирован на 5 ноября 2021 года. Известно, что Крис Хемсворт и Тесса Томпсон также вернуться к своим ролям. Режиссером нового фильма назначен постановщик третей части Тайка Вайтити.

Ранее мы писали, что "Мстители: Финал" стали самым кассовым фильмом в истории.

Фото: Сomic Con