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Натали Портман сыграет богиню грома в "Торе 4"
Сегодня, 11:13
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Rybka123

Натали Портман сыграет богиню грома в "Торе 4"

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Премьера фильма "Тор 4" запланирован на 5 ноября 2021 года

Актриса Натали Портман вернется во вселенную Marvel и сыграет в предстоящем фильме о Торе. Об этом стало известно на прошедшем фестивале Сomic Con 2019, где звезда "Леона" появилась с молотом бога грома.

По сюжету новой картины героиня Портман, Джейн Фостер, становится достойной Мьёльнира и принимает на себя роль богини грома.

Я всегда завидовала и хотела получить этот молот",
 - сказала Натали Портман.

Премьера фильма "Тор 4" запланирован на 5 ноября 2021 года. Известно, что Крис Хемсворт и Тесса Томпсон также вернуться к своим ролям. Режиссером нового фильма назначен постановщик третей части Тайка Вайтити.

Ранее мы писали, что "Мстители: Финал" стали самым кассовым фильмом в истории. 

Фото:  Сomic Con

Теги: marvel, натали портман, тор
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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