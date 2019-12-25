  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Красная ветка в Петербурге продолжила работу с длинным интервалом и битком
Сегодня, 22:43
182
shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

Красная ветка в Петербурге продолжила работу с длинным интервалом и битком

0 0

Метро Петербурга с трудом справляется с потоком людей на красной линии вечером 16 октября

Вечером 16 октября движение поездов на красной линии Петербургского метрополитена продолжилось с увеличенным интервалом. По данным очевидцев, вагоны переполнены, а интервалы между составами достигают 6 минут.  

Утром в этот же день движение на участке от станции "Академическая" до "Девяткино" было временно приостановлено. Станции "Девяткино" и "Гражданский проспект" закрывали на вход, причины остановки работы не уточнялись. Позже ограничения затронули также станции "Проспект Ветеранов" и "Автово".

К вечеру движение возобновили, однако интервалы между поездами остались увеличенными. Пассажиры отмечают значительные скопления людей на платформах и в вагонах. В метрополитене пока не уточнили, когда график движения вернется к норме

Ранее Piter.TV сообщал, что Смольный дал зеленый свет строительству метро от "Путиловской" до "Каретной".

Фото: Piter.TV

Теги: красная ветка, метро
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии