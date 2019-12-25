Метро Петербурга снова встало в час пик из-за поломки нового состава

Неисправный "Балтиец" вызвал транспортный коллапс на красной линии метро.

В утренний час пик на Кировско-Выборгской ("красной") линии петербургского метрополитена произошло временное отключение движения из-за неисправности состава модели "Балтиец". Об этом сообщили "Деловому Петербургу" в комитете по транспорту.

По информации пресс-службы комитета, остановка движения произошла на участке между станциями "Академическая" и "Девяткино". Состав был осмотрен перед выходом на линию, и нарушений работы не выявили. В настоящий момент поезд направлен в депо "Северное". Причины неисправности установит комиссия совместно с представителями завода-изготовителя.

На время сбоя станции "Девяткино", "Гражданский проспект", "Академическая", "Проспект Ветеранов" и "Автово" закрыли на вход. Жителей и гостей города рекомендовали пользоваться наземным транспортом. В районах закрытых станций образовались пробки, а поездка на такси обходилась почти в 3 тыс. руб.

Инцидент произошёл на фоне недавнего завершения обновления подвижного состава "красной" линии: всего в июле 2025 года новые "Балтийцы" покрыли 50 % линии. Всего с 2022 по 2025 год компания "Трансмашхолдинг" передала метрополитену 296 вагонов. В ближайшее время новые составы также будут направлены на "коричневую", "фиолетовую" и "синюю" линии.

Фото: Комитет по транспорту