Краска для волос повышает риск развития рака у женщин

В Гарварде провели масштабное исследования по связи рака и окрашивания волос.

Краска для волос повышает риск развития онкологии у женщин. Об этом сообщили представители Гарвардского университета. Ученые изучили данные, собранные более 117 тысячами медицинских сестер за последние 36 лет. В результате анализа выяснилось, что на развитие рака оказывает влияние то, что цвет волос изменился после окрашивания.

Статистика показала, что изначально все женщины были абсолютно здоровы. Позже оказалось, что пациентки стали страдать от рака мочевого пузыря, головного мозга, толстой кишки, почек, легких, крови или рака иммунной системы. Наиболее распространенным оказался базальноклеточный рак кожи. Он образовывался у женщин со светлыми волосами.

Выявлен рост заболеваемости трех типов рака груди (с прогестерон-отрицательным, эстроген-отрицательным, гормон-отрицательным рецепторАМИ), а также рак яичников.

Чернила для татуировок помогли выявить рак.