Минздрав Алтайского края прокомментировал видео с телами в барнаульской больнице

Патологоанатом объяснил, почему в больнице скопились тела погибших от инфекции.

Минздрав Алтайского края прокомментировал видео с телами в черных пакетах в барнаульской больнице. По данным ведомства, подлинность ролика, сделанного в больничном подвале, подтверждена. Об этом журналистам "Вестей" объявил главный патологоанатом региона Владимир Климачев.

В настоящее время мы работаем в две смены, без выходных. Другой момент – не всегда родственники после вскрытия могут забрать освидетельствование о смерти или тело умершего пациента, некоторые располагаются в других регионах, некоторым нужно время, чтобы приехать Владимир Климачев, патологоанатом

Напомним, что ранее по социальным сетям распространилось видео с черными пакетами, в которых находились трупы людей. Голос за кадром сообщил, что такая ситуация наблюдается в больнице Барнаула под номером 12, а все погибшие скончались из-за коронавируса.

Эксперт уточнил, что в больнице оборудовали специальную комнату, где поддерживается необходимая температура. При необходимости тела пациентов будут отправляться в резервный морг городской больницы под номером 3.

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