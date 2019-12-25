В подвале госпиталя в Барнауле складывали тела умерших пациентов

На кадрах видно много черных мешков на полу и каталках.

В подвале госпиталя больницы №12 в Барнауле складывали тела умерших пациентов. Причина в нехватке патологоанатомов и возросшей нагрузке на морги. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на местный Минздрав.

Чиновники отреагировали на видео в социальных сетях. На кадрах видно много черных мешков на полу и каталках. В Минздраве рассказали, что патологоанатомы не успевают вовремя делать вскрытие, появляется очередь. Холодильных камер для трупов также не хватает, из-за чего тела приходится хранить в подвале. Отмечается, что там оборудована специальная комната с пониженной температурой.

Ранее в Барнауле на пешеходном переходе КАМАЗ насмерть задавил школьника.

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