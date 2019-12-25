Кожная сыпь может быть симптомом "омикрон"-штамм коронавируса

Некоторые пациенты жаловались на сильный зуд.

Кожная сыпь может указывать на заражение "омикрон"-штаммом коронавируса. Об этом пишет Daily Express, ссылаясь на данные приложения ZOE COVID Study.

По информации издания, некоторые пациенты жаловались на сильный зуд, а другие, напротив, отмечали, что эти припухлости их никак не беспокоят. Журналисты выяснили, что сыпь может сохраняться на коже в течение долгого времени и появляться на ранних стадиях инфицирования.

Подчеркивается, что компания ZOE разработала приложение, в котором люди, заразившиеся "омикрон"-штаммом коронавируса описывают свои симптомы.

Ранее мы писали, что Россия заняла пятое место в мире по экспорту вакцин от коронавируса.

Фото: pixabay