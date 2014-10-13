Здания кожевенного завода им. Парамонова на Васильевском острове получили статус памятника

Они являются памятниками промышленной архитектуры Петербурга.

Кожевенный завод А.А. Парамонова на Кожевенной линии, 1-3Д в составе "Особняк – контора" и "Котельная" включили в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Об этом сообщила пресс-служба КГИОП 10-го марта.

Особняк был построен в 1830-е годы и представляет собой характерный пример жилого здания представительской функции первой половины XIX века. Фасады здания являются примером классицистической стилистики. Элементы внутренней отделки сохранились.

Котельная была возведена позже — в 1915-1917 годы. Она — пример производственной постройки, которая выполнена в кирпичном стиле. Объёмно-пространственная композиция двусветного здания, окна с многочастной расстекловкой и другие элементы дают представление о развитии промышленной архитектуры Петербурга начала прошлого века.

Сохранившиеся в составе комплекса кожевенного завода А.А. Парамонова здания "Особняк владельца" и "Котельная" могут служить материальным свидетельством успешно развивавшегося частного кожевенного производства, национализированного после 1917 года. пресс-служба КГИОП.

На территории велось производство сырья для обувной промышленности, кавалерийские товары, амуничные изделия для всех родов войск.

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Фото: КГИОП