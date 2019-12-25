Завершается демонтаж строительных лесов в интерьере Смольного собора

Специалисты производят демонтаж неинвентарных лесов высотой 72 метра.

В субботу, 5 марта, в пресс-службе КГИОП сообщили, что в этом году завершаются работы по реставрации штукатурной отделки, лепного декора и металлических оконных заполнений барабана центрального купола. Стоимость контракта составила 39, 9 млн рублей.

Отмечается, что специалисты проводят демонтаж неинвентарных лесов высотой 72 метра. Все работы должны завершить к маю. Реставрация фасадов собора проводилась в 2015-2016 годах по программе КГИОП, тогда стоимость работ составила 481, 6 млн рублей.

Реставрация интерьеров храма началась в 2017 году. Из бюджета города с 2017 по 2021 год выделили 422,9 млн рублей.

По словам председателя КГИОП Сергея Макарова, реставраторы нашли свидетельство несостоявшегося замысла Василия Петровича Стасова расписать своды и арки монохромной росписью гризайль.

Живописное оформление в стиле классицизма означало бы "изгнание" духа Растрелли, и Николай I повелел росписи забелить. В ходе реставрационных работ выполнена музеефикация пробного участка росписи. председатель КГИОП

Настоятель Смольного собора протоиерей Петр (Мухин) сообщил, что местами в соборе была уже аварийная ситуация, начинали обрушаться карнизы на высоте 15-20 метров.

Фото: КГИОП