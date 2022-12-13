Кожемяко предложил упростить передачу техники в зону СВО

Глава Приморья рассказал о правках в документе Минобороны, которые упростят процесс.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на рабочей встрече с российским президентом Владимиром Путиным в понедельник 10 апреля предложил упростить процедуру передачи боевой техники в зону специальной военной операции. Чиновник прокомментировал постановление министерства по обороне от 16 января. В тексте говорится о порядке передачи имущества воинским частям и подразделениям. Спикер предложил политику внести изменения в реестр, которые помогут за сет уведомительного порядка поставок давать накладные о том, что техника была поставлена по месту назначения (в воинские части). Далее эти сведения могут быть отправлены в округ, субъект или министерству по обороны.

Он достаточно сложен и зарегулирован, то есть, по сути, бюрократизированный документ, по которому очень сложно будет отправлять имущество, потому что оно идет в разное время, в разных количествах, от разных поставщиков. Олег Кожемяко, глава Приморья

Олег Кожемяко добавил, что российское министерство обороны помогает региону в доставке, также техника для земляков отправляется и гражданским транспортом.

Кожемяко попросил сохранить преференции верфям Дальнего Востока на создание краболовов.

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