Кожемяко попросил сохранить преференции верфям Дальнего Востока на создание краболовов

Глава Приморья рассказал о ситуации со строительством специальных судов.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на рабочей встрече с российским президентом Владимиром Путиным попросил сохранить преференции для дальневосточных верфей, которые были им даны под строительство судов-краболовов. Чиновник пояснил главе государства, что местные власти продолжают работу по созданию таких объектов под инвестиционные квоты. Речь идет о 19 краболовах за 41 миллиарда рублей. Эксперт попросил политика сделать поручение кабинету министров и Агентству по рыболовству.

Ожидается новый аукцион по крабам. Прошу сохранить ту преференциальную политику, которая была дана дальневосточным верфям под строительство этих судов, что позволит сохранить и специалистов, и технологии, и привлечь инвестиции. Олег Кожемяко, глава Приморья

По мнению главы российского региона, краболовы должны строиться там, где добывается этот биологический водный ресурс, так как таа уже наработан опыт создания специальных судов. Напомним, что в рамках первого этапа размер государственной субсидии на возмещение затрат строительства судов-краболовов на судостроительных предприятиях Дальнего Востока составляет до 20% стоимости заказа. При этом сумма не может превышать показатель в 340 миллионов рублей.На первом этапе проекта создается 105 судов, первые из которых уже работают на промысле.

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Фото и видео: Одноклассники / Вести Live