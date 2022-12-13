Глава Приморья попросил Путина компенсировать восстановление инфраструктуры после паводка

Олег Кожемяко рассказал о ситуации с восстановлением региона.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко попросил российского Владимира Путина компенсировать денежные средства, затраченные на полное восстановление инфраструктуры региона, которая была разрушена в результате паводка 2022 года. Соответствующей информацией глава территорий поделился с лидером страны в рамках рабочей встречи в Москве. Он напомнил о том, что после серии тайфунов повреждены дороги, мосты, линии электропередачи, сельскохозяйственные посевы и жилье. В крае ранее объявили федеральный уровень чрезвычайной ситуации. Совместно с ГУ МЧС были организованы аварийные и восстановительные мероприятия. Ситуация в регионе была стабилизирована, на реализацию задач у администрации ушло порядка 2,7 миллиардов рублей.

Сейчас впереди летние месяцы - необходимо все это восстановить уже капитально: отремонтировать дороги, построить мосты... Поэтому просим выделить из резервного фонда средства на компенсацию наших затрат для полного восстановления разрушенной инфраструктуры. Олег Кожемяко, глава Приморья

Напомним, что Приморье находится в зоне рискованного земледелия. Почти ежегодно на территории происходят паводки как в результате летних тайфунов, так и в ходе весеннего половодья. Вода размывает дороги и мосты, подтапливает жилые секторы.

Путин назвал помощь людям одной из главных задач регионов в контексте СВО.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live