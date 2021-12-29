Козак: переговоры в "нормандском формате" в Берлине закончились безрезультатно

Киев отказался идти на компромиссы по формулировкам Минских соглашений.

Заместитель председателя администрации российского президента Владимира Путина Дмитрий Козак заявил, что переговоры в "нормандском формате" в Берлине закончились безрезультатно. Об этом спикер уведомил журналистов по результатам девяти часов обсуждений между делегатами (политическими советниками) из РФ, Украины, Франции и Германии. Москва считает, что стороны не сумели преодолеть имеющиеся разногласия по интерпретации Минских соглашений. Специалисты так и не подписали никаких официальных документов.

К сожалению, почти девять часов переговоров закончились без каких-то видимых, ощутимых результатов, выраженных в документах. Пытались согласовать итоговое заявление наших переговоров, отталкиваясь от предыдущей встречи в Париже 26 января. Дмитрий Козак, представитель РФ

По мнению Козака, Киев проявил непреклонную позицию. Страна отказалась преодолевать существующие разногласия по вопросам будущего постконфликтного урегулирования ситуации на Донбассе. При этом "на словах" РФ, Франция и ФРГ имеют общее, единое понимание результата, который стороны хотят добиться. Однако на данном этапе Киев отказался даже цитировать минские соглашения о том, что вопросы будущего постконфликтного статуса ДНР и ЛНР должны решаться в консультациях и обсуждениях с представителями неподконтрольных территорий. Делегаты пытались найти компромиссные формулировки.

Мы даже их в кавычках предложили записать в наше итоговое заявление, но Украина категорически отказалась это делать. Именно поэтому затянулись так долго переговоры. Дмитрий Козак, представитель РФ

Козак: никому неизвестно, как видит Киев совместное будущее с Донбассом

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