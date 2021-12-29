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Козак: никому неизвестно, как видит Киев совместное будущее с Донбассом
Сегодня, 10:50
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Козак: никому неизвестно, как видит Киев совместное будущее с Донбассом

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В РФ оценили позицию Украины по будущему на Донбассе.

Заместитель председателя российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Козак сообщил о том, что на данный момент никому неизвестно, как видит Киев совместное будущее с Донбассом. Таким мнением чиновник поделился с журналистами на брифинге в Берлине. Он выступил по завершению девятичасовых переговоров, проходивших в рамках "нормандского формата". В мероприятии принимали участие политические советники лидеров четырех стран: РФ, Украины, Франции и Германии.

Позиция Киева  никому не известна. Вы не найдете ни в нормандском формате, ни в минском переговорном процессе ответов на этот вопрос... Они держат это в секрете уже восемь лет.

Дмитрий Козак, представитель РФ

Делегат отметил, что в текущей обстановки никто из собравшихся не рискнул поднять этот вопрос на встрече. Козак объяснил, что проблема не считается предметом для обсуждения на уровне правительств и президентов "нормандского саммита". 

Ранее Дмитрий Козак сообщил о том, что Киев "взял паузу" по вопросу переговоров в контактной группе.

Фото и видео: YouTube / Россия-24
 

Теги: дмитрий козак, донбасс, нормандский формат
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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