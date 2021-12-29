Козак: Киев "взял паузу" по вопросу переговоров в контактной группе

В Берлине РФ выступила с инициативой для Киева.

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак рассказал о том, что делегация из Украины на переговорах политических советников "нормандского формата" в Берлине "взяла молчаливую паузу". Это молчания связано с вопросом о возможных инициативах по переговорам в контактной группе. Такими сведениями чиновник поделился на брифинге с журналистами, который был проведен в Берлине.

Я призвал украинцев, если появятся какие-то идеи и мысли, чтобы продвигаться по выполнению минских соглашений, чтобы они созвали немедленно внеочередное заседание контактной группы через три недели. Дмитрий Козак, представитель РФ

Эксперт уточнил, что Германия, Франция и Россия договорились "на словах, без оформления письменных итогов" мониторить и контролировать поведение Украины в вопросе реализации Минских соглашений. При существующей необходимости, когда сторонами будут фиксировать разногласия между представителями Донбасса и киевского режима, "нормандский формат "вмешается в конфликт и окажет содействие по диалогу.

Ермак: советники лидеров "нормандской четверки" не смогли согласовать совместный документ.

Фото и видео:

