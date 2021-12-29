Ермак: советники лидеров "нормандской четверки" не смогли согласовать совместный документ

На Украине уточнили, что стороны не нашли компромисса.

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил журналистам во время брифинга о том, что политические советники лидеров "нормандской четверки" из РФ, Украины, Франции и Германии не смогли согласовать совместный документ на встрече в Берлине. Мероприятие проводилось в ночь на 11 февраля. По мнению чиновника, все делегаты заявили о заинтересованности в проведении нового саммита.

О встрече на уровне министров мы даже не говорили. Происходит процесс. Все заинтересованы. Все говорят о том, что действительно нужно подготовить и сделать возможной встречу лидеров. Андрей Ермак, глава офиса Владимира Зеленского

На Украине отметили, что чиновники настроены на проведение новой встречи на уровне политических советников. Она состоится в ближайшее время. Однако точной даты еще нет, как и места собрания. Ермак напомнил прессе о том, что от результатов переговоров зависит дальнейшая напряженность в регионе и вопрос деэскалации конфликта на юго-востоке страны.

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Фото и видео: Facebook / Офіс Президента України was live.