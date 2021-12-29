Козак: ни Украине, ни западным союзникам Донбасс не нужен

В администрации президента РФ оценили реакцию Киева на выполнение Минских договоренностей.

Представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Козак заявил, что ни Украине, ни западным союзникам Донбасс не нужен. Об этом чиновник упомянул во время выступления на внеочередном заседании Совета Безопасности РФ. По версии специалиста, киевские власти все время изобретают новые схемы урегулирования конфликта на юго-востоке страны, которые в Москве считают "из области юридического критинизма".

Сегодня очевидно совершенно стало, что ни Украине ни ее западным союзникам Донбасс абсолютно не нужен, на любых условиях. Делается все для того, чтобы заморозить этот конфликт. Дмитрий Козак, чиновник РФ

Эксперт напомнил коллегам о том, что положения Минских соглашений по внесению в украинскую Конституцию Украины особого статуса Донбасса, должны быть согласованы с руководством ДНР и ЛНР. Козак добавил, что Украина игнорирует это условие.

Путин: переговорный процесс по Донбассу в тупике.

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