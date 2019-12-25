В Кремле выразили готовность помогать Кишиневу в урегулировании конфликта.

Заместитель главы администрации президента Владимира Путина Дмитрий Козак назвал решение приднестровского вопроса внутренним делом Молдавии. Об этом чиновник рассказал журналистам на брифинге после встречи с лидером республики Майей Санду. При этом спикер отметил, что РФ готова помогать властям в урегулировании ситуации.

Решение приднестровского вопроса – это внутреннее дело Молдавии, стороны должны договориться внутри страны. Россия готова оказать содействие, чтобы стороны договорились, мы не готовы выдвигать собственные условия урегулирования. Дмитрий Козак, замглавы Кремля

Представитель Кремля уточнил, что с завтрашнего дня между Москвой и Кишиневом может начаться диалог по всем темам, которые вызывают у сторон обеспокоенность. Напомним, что на территории Приднестровья около 60% местного населения - это русские и украинцы. Регион добивался выхода из состава Молдавии еще до момента распада СССР. Население боится того, что страна может присоединиться к Румынии на волне национализма. В 1992 году произошла неудавшаяся попытка со стороны Молдавии силового решения конфликта. Сейчас Приднестровье считается фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

Козак выступил за взаимовыгодное решение с Молдавией по газу.

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