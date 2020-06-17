Антон Котяков заявил о прохождении пика пандемии российским рынком труда. Об этом глава министерства труда и социальной защиты рассказал во время выступления на социальном форуме Российского союза предпринимателей и промышленников.
В целом на сегодняшний день рынок труда в Российской Федерации прошел пик пандемии значительно лучше, чем в целом ряде стран
Антон Котяков, глава Минтруда России
Чиновник отметил, что по итогам мая уровень безработицы в России составил 6,1 процента.
В Минтруде рассказали, что пособие для ИП будет увеличено.
Видео: kremlin.ru
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