Уровень безработицы в мае на территории РФ составил 6,1%.

Антон Котяков заявил о прохождении пика пандемии российским рынком труда. Об этом глава министерства труда и социальной защиты рассказал во время выступления на социальном форуме Российского союза предпринимателей и промышленников.

В целом на сегодняшний день рынок труда в Российской Федерации прошел пик пандемии значительно лучше, чем в целом ряде стран Антон Котяков, глава Минтруда России

Чиновник отметил, что по итогам мая уровень безработицы в России составил 6,1 процента.

В Минтруде рассказали, что пособие для ИП будет увеличено.

Видео: kremlin.ru