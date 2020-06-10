Минтруд не стал запрещать увольнения во время пандемии. Ведомство внесло изменения в проект постановления кабмина об особом регулировании трудовых отношений во время эпидемии коронавируса. Об этом пишет РБК.
В обновлённой версии документа отсутствует пункт о запрете работодателя увольнять сотрудника или отправлять его в простой за свой счёт во время пандемии. Также из проекта убрали инициативы об особом порядке вывода работников на смены и о изменении их трудовых обязанностей без их согласия.
Подчёркивается, что данные пункты убрали, так как многие ограничения уже снимаются и предприятия возобновляют работу в штатном режиме, поэтому поправки утратили актуальность.
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Видео: kremlin.ru
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