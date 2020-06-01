Глава Минтруда рассказал количестве россиян с неполный рабочим днем.

Антон Котяков назвал число трудящихся в режиме неполного рабочего дня россиян. Об этом министр труда рассказал во время заседания комитета по социальной политике в Совете Федерации. Чиновник отметил, что почти 2,3% граждан на данный момент трудятся по графику неполного рабочего дня. Чаще всего такой рабочий день предоставляется людям творческих профессий и сотрудников дошкольных образовательных учреждений.

Мы на сегодняшний день видим, что у нас действительно порядка 2,3% граждан, то есть всех занятых в РФ, на сегодняшний день работают в режиме неполного рабочего дня Антон Котяков, министр труда России

Чиновник отметил, что работодатели чаще всего предоставляют подобный график в Москве, Свердловской области, Пермском крае, Петербурге и Краснодарском крае.

Минтруд и Мишустин предложили увеличить минимальный размер пособия по безработице.

Видео: Youtube/Совет Федерации