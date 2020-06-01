Антон Котяков назвал число трудящихся в режиме неполного рабочего дня россиян. Об этом министр труда рассказал во время заседания комитета по социальной политике в Совете Федерации. Чиновник отметил, что почти 2,3% граждан на данный момент трудятся по графику неполного рабочего дня. Чаще всего такой рабочий день предоставляется людям творческих профессий и сотрудников дошкольных образовательных учреждений.
Мы на сегодняшний день видим, что у нас действительно порядка 2,3% граждан, то есть всех занятых в РФ, на сегодняшний день работают в режиме неполного рабочего дня
Антон Котяков, министр труда России
Чиновник отметил, что работодатели чаще всего предоставляют подобный график в Москве, Свердловской области, Пермском крае, Петербурге и Краснодарском крае.
Минтруд и Мишустин предложили увеличить минимальный размер пособия по безработице.
Видео: Youtube/Совет Федерации
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