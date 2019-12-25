Минтруд и Мишустин предложили увеличить минимальный размер пособия по безработице

Они считают, что минимальный размер выплаты следует увеличить в три раза и для индивидуальных предпринимателей.

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложили увеличить минимальный размер пособия по безработице. С инициативой они выступили на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Мишустин рассказал, что нужно продлить выплату пособий по безработице тем гражданам, которые потеряли работу из-за пандемии COVID-19. При этом, отметил председатель правительства, минимальный размер данной выплаты следует увеличить для всех граждан.

Мишустин подчеркнул, что минимальный размер выплаты следует увеличить в три раза и для индивидуальных предпринимателей, которым пришлось прекратить свою работу. Министр труда Антон Котяков также выступил с предложением назначить таким ИП выплату в 12 130 рублей на период трёх месяцев.

Ранее Путин рассказал об официальном числе безработных в России.