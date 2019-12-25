Он добавил, что сейчас очень многое "делается в удалённом режиме".

Президент России Владимир Путин рассказал об официальном числе безработных в России. Он сделал это на совещании, посвящённом ситуации на рынке труда.

Глава государства рассказал, что в России на данный момент 1,9 миллионов человек числятся безработными официально. При этом, отметил Путин, сейчас очень многое "делается в удалённом режиме" и этот опыт будет полезен при возвращении к нормальной жизни после пандемии COVID-19.

Владимир Путин подчеркнул, что "удалёнка" сейчас востребована и гражданами, и бизнесом.

Ранее мы рассказывали, что в России могут начать страховать от безработицы за счёт сотрудников.