Президент России Владимир Путин рассказал об официальном числе безработных в России. Он сделал это на совещании, посвящённом ситуации на рынке труда.
Глава государства рассказал, что в России на данный момент 1,9 миллионов человек числятся безработными официально. При этом, отметил Путин, сейчас очень многое "делается в удалённом режиме" и этот опыт будет полезен при возвращении к нормальной жизни после пандемии COVID-19.
Владимир Путин подчеркнул, что "удалёнка" сейчас востребована и гражданами, и бизнесом.
Ранее мы рассказывали, что в России могут начать страховать от безработицы за счёт сотрудников.
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