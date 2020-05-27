В России могут начать страховать от безработицы за счёт сотрудников

Предлагают создать специальный фонд.

В России могут ввести страхование от безработицы. Об этом рассказали в министерстве труда РФ. Об этом пишет газета "Известия".

В ведомстве подчеркнули, что готовы взяться за инициативу, если получат консолидированное предложение от профсоюзов, работодателей - таких объединений как Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерация независимых профсоюзов России.

Подразумевается, что средства для страхования от безработицы будут удерживаться с заработной платы сотрудника и поступать в специальный фонд. Из него работнику будут в последствии выплачиваться деньги, если тот потеряет работу.

Газета пишет, что половина предпринимателей инициативу поддерживает. Вторая же опасается, что это ляжет на бизнес дополнительным бременем, из-за которого придётся сократить зарплаты по причине дополнительных отчислений с неё.

Ранее Титов рассказал Путину о неадекватной реакции властей на кризис.

Видео: kremlin.ru