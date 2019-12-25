В Минтруде рассказали, что пособие для ИП будет увеличено. С заявлением выступил глава ведомства Антон Котяков на совещании по социальным и экономическим отраслям с президентом Владимиром Путиным.
По его словам, пособие для индивидуальных предпринимателей до 1 октября будет увеличено до размеров прожиточного минимума. Его будут получать ИП, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за пандемии коронавируса.
Пособия по этой категории безработных будут назначаться на три месяца.
Антон Котяков, министр труда России
Ранее увеличенное пособие на ребенка до полутора лет получат 540 тысяч семей.
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