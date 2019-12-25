Его будут выплачивать три месяца.

В Минтруде рассказали, что пособие для ИП будет увеличено. С заявлением выступил глава ведомства Антон Котяков на совещании по социальным и экономическим отраслям с президентом Владимиром Путиным.

По его словам, пособие для индивидуальных предпринимателей до 1 октября будет увеличено до размеров прожиточного минимума. Его будут получать ИП, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за пандемии коронавируса.

Пособия по этой категории безработных будут назначаться на три месяца. Антон Котяков, министр труда России

Ранее увеличенное пособие на ребенка до полутора лет получат 540 тысяч семей.