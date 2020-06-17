Глава Минтруда Антон Котяков рассказал о сохранении рабочих мест в период пандемии. Об этом чиновник заявил во время заседания Социального форума Российского союза промышленников и предпринимателей.
Для поддержки бизнеса был запущен целый ряд специальных программ кредитования, здесь речь и о грантах, и о налоговых отсрочках, и о снижении взносов во внебюджетные фонды
Антон Котяков, глава Минтруда России
Чиновник отметил, что государственная финансовая поддержка позволила сохранить в обороте около 650 миллиардов рублей. Об этом свидетельствуют данные Минэкономразвития. Пакет мер поддержки сказался на сохранении 2 млн сотрудников трудовыми местами.
Напомним, что с 1 апреля малому и среднему бизнесу снижены страховые взносы с заработных плат, превышающих МРОТ.
Минтруд разработал проект о дистанционном оформлении больничных.
Видео: kremlin.ru
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