Меры правительственной поддержки позволили сохранить более 2 млн рабочих мест.

Глава Минтруда Антон Котяков рассказал о сохранении рабочих мест в период пандемии. Об этом чиновник заявил во время заседания Социального форума Российского союза промышленников и предпринимателей.

Для поддержки бизнеса был запущен целый ряд специальных программ кредитования, здесь речь и о грантах, и о налоговых отсрочках, и о снижении взносов во внебюджетные фонды Антон Котяков, глава Минтруда России

Чиновник отметил, что государственная финансовая поддержка позволила сохранить в обороте около 650 миллиардов рублей. Об этом свидетельствуют данные Минэкономразвития. Пакет мер поддержки сказался на сохранении 2 млн сотрудников трудовыми местами.

Напомним, что с 1 апреля малому и среднему бизнесу снижены страховые взносы с заработных плат, превышающих МРОТ.

Минтруд разработал проект о дистанционном оформлении больничных.

Видео: kremlin.ru