Минтруд разработал проект о дистанционном оформлении больничных

Проект коснется субъектов с тяжелой эпидемиологической ситуацией.

Минтруд России разработал проект о дистанционном оформлении больничных. Нововведение коснется регионов, в которых еще не сняты ограничения из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. В настоящее время соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в кабинет министров. Об этом рассказал Антон Котяков во время выступления на Социальном форме Российского союза промышленников и предпринимателей.

Мы внесли на площадку правительства проект постановления, продлевающий процедуру именно дистанционного оформления пособия о временной нетрудоспособности Антон Котяков, глава Минтруда России

Напомним, что в апреле 2020 года в связи с режимом самоизоляции для граждан старше 65 лет введен режим онлайн-оформления больничных листов. Это позволило гражданам из группы риска по коронавирусу оставаться дома и соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.

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