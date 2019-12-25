Журналисты Bloomberg внесли правку в статью о койко-местах в России после критики посольства РФ

Авторы публикации перепутали местами графики.

Журналисты Bloomberg внесли правку в статью о койко-местах в России после критики дипломатического ведомства РФ. Посольство России в США требовало от агентства публикации опровержения материала. Речь в статье шла о том, что система здравоохранения страны оказалась не готова к эпидемии коронавируса. Автор привел в доказательства информацию, полученную от Всемирного банка о количестве койко-мест. Специалисты говорили о том, что в РФ на тысячу человек приходится 3,8 больничных мест, а на территории стран Организации экономического сотрудничества и развития этот показатель достигает 8,2.

Российские дипломаты напомнили Bloomberg, что на самом деле те поменяли графики местами. Они предоставили ссылки на сайт первоисточника (Всемирного банка). Из графиков следовало, что показатель 8,2 на самом деле относится к России, а 3,8 - к странам ОЭСР. На данный момент в материале указано, что в него была внесена правка. Журналисты также изменили подписи к графиках.

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