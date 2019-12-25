На каждые 10 вакансий в стране по 18 соискателей.

Антон Котяков рассказал о коэффициенте напряженности на рынке труда. Об этом министр труда рассказал во время правительственного часа в Совете Федерации.

Сегодня соискатели именно в поиске работы оказываются в непростых условиях Антон Котяков, министр труда РФ

По данным чиновника, показатель напряженности на российском рынке труда в стране достаточно высокий. Он составляет 1,8 пункта. Это означает, что на каждые 10 вакансий о работе приходится по 18 соискателей.

Котяков: регионы могут сами ввести доплаты для соцработников.