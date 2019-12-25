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Котяков рассказал о коэффициенте напряженности на рынке труда
Сегодня, 12:13
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lesjasap

Котяков рассказал о коэффициенте напряженности на рынке труда

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На каждые 10 вакансий в стране по 18 соискателей.

Антон Котяков рассказал о коэффициенте напряженности на рынке труда. Об этом министр труда рассказал во время правительственного часа в Совете Федерации. 

Сегодня соискатели именно в поиске работы оказываются в непростых условиях

Антон Котяков, министр труда РФ

По данным чиновника, показатель напряженности на российском рынке труда в стране достаточно высокий. Он составляет 1,8 пункта. Это означает, что на каждые 10 вакансий о работе приходится по 18 соискателей. 

Котяков: регионы могут сами ввести доплаты для соцработников.

Теги: антон котяков, коэффициент напряженности, рынок труда
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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