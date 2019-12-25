Антон Котяков рассказал о сроках подготовки бюджета. Об этом глава министерства труда рассказал во время заседания комитета по социальной политике в Совете Федерации. Чиновник объяснил, что из-за текущей ситуации, связанной с пандемией коронавируса и падением стоимости нефти сроки подготовки российского бюджета смещены Минфином.
Сейчас больший акцент в нашем диалоге смещен именно в сторону формирования доходной части бюджета
Антон Котяков, министр труда РФ
Чиновник заметил, что кризис серьезно повлиял на формирование доходных частей федерального и регионального бюджетов страны. В конце июня представители Минфина начнут обсуждение расходной части бюджета. На данный момент внимание специалистов сосредоточено на подготовке предложений для общенационального плана.
Котяков назвал число трудящихся в режиме неполного рабочего дня россиян.
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