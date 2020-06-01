Котяков: регионы могут сами ввести доплаты для соцработников

Глава Минтруда рассказал возможной поддержке соцработников местными властями.

Регионы могут сами ввести доплаты для социальных работников. Об этом сообщил министр труда России Антон Котяков во время заседания комитета по социальной политике Совета Федерации.

Что касается социальных работников, здесь у нас есть полномочия субъектов РФ Антон Котяков, министр труда РФ

Чиновник объяснил, что региональные власти вправе устанавливать дополнительные стимулирующие выплаты социальным работникам, которые оказывают различную помощь на дому. Соответствующее решение представители местной власти будут принимать исходя из эпидемиологической обстановки и целесообразности.

Котяков напомнил, что материальная поддержка социальным работникам, которые оказывают помощь в стационарных учреждениях социального обслуживания предусмотрена на федеральном уровне. Это связано с тем, что данная категория граждан может заразиться коронавирусом от части постояльцев.

Котяков рассказал о сроках подготовки бюджета.





Видео: Youtube/Совет Федерации